"Достала всех!": оскандалившуюся Тодоренко просят остановиться

Телеведущая Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России, чтобы восстановить свою репутацию. Однако пользователи не оценили старания звезды.

Несколько дней назад знаменитость оказалась в центре скандала. В интервью популярному изданию Регина Тодоренко заявила, что женщины сами виноваты в том, что мужчины поднимают на них руки. Высказывание телеведущей вызвало волну критики в Сети. Рекламодатели разорвали со звездой контракты, а журнал Glamour лишил премии "Женщина года".

Чтобы реабилитироваться в глазах окружающих, Регина Тодоренко решила снять фильм о домашнем насилии в России. В картине она поговорила с юристами, психологами и представителями благотворительных фондов, которые занимаются этой проблемой. Ролик был опубликован на ее официальном канале накануне, 3 мая.

Однако, как оказалось, пользователи Сети не оценили старания Регины Тодоренко. Многие не поверили в искренность звезды. По их мнению, телеведущая сняла этот фильм, чтобы не потерять оставшиеся рекламные контракты. "Выкрутилась Тодоренко, боится потерять популярность и деньги, но думаю, она все равно не вернет былой славы", – написал комментатор.

Другие пользователи потребовали убрать Регину Тодоренко с экранов. "Кто-нибудь или что-нибудь остановит эту неуравновешенную и непоследовательную женщину?", "Ей богу достала всех! Уберите ее уже с экранов, наконец-то хоть рекламы с ее участием больше не показывают!", – поделились мыслями возмущенные комментаторы.