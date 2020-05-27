Опять вместе? Ирину Шейк снова застукали с Брэдли Купером

Супермодель застали с поличным в клетчатой рубашке и коротких шортах на крыльце перед домом Брэдли Купера на Манхэттене. В руке она держала стакан кофе.
Уличные фотографы долго дежурили, чтобы сделать этот кадр. Они сняли и курьера, который доставил большую пиццу хозяину квартиры.
Говорят, Ирина Шейк провела у экс-бойфренда целые сутки. Примечательным является тот факт, что, по словам анонимного источника, звезда навещала актера. Возможно, их трехлетняя дочь Лея была в тот момент в гостях у отца, но модель покидала дом Брэдли Купера без малышки.
Поклонники предположили, что пара вновь воссоединилась. Они уже начали активно обсуждать в Сети возможное воссоединение Ирины Шейк и Брэдли Купера, отмечая, что в последнее время они стали общаться чаще, чем обычно.
Напомним, о расставании модели с артистом стало известно в 2019 году. Поклонники винили в распаде пары Леди Гагу, которая снялась в одном фильме с Брэдли Купером и якобы крутила с ним роман. Первое время модель отказывалась общаться с экс-возлюбленным. Позже Ирина Шейк неоднократно встречалась с ним для того, чтобы передать дочку Лею.
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