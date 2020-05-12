Снова вместе? Шейк пригласила бывшего возлюбленного домой

Модель разорвала отношения с голливудским актером год назад. Однако не исключено, что экс-возлюбленные снова будут вместе.

В прошлом году расставание Ирины Шейк с Бредли Купером обсуждала вся Россия. Поклонники винили в их расставании Леди Гагу, которая снялась в одном фильме с актером и якобы крутила с ним роман. Первое время модель отказывалась общаться с Бредли. Позже экс-возлюбленные неоднократно встречались для того, чтобы передать друг другу дочку Лею. Малышка иногда гостит у отца. Кстати, эти встречи экс-возлюбленных проходили весьма напряженно, замечали папарацци.

Очевидно, со временем обида прошла. Ирину в последнее время несколько раз видели в общественных местах, мило беседующую с экс-избранником. Недавно модель и вовсе пригласила Бредли в гости, скорее всего, чтобы отметить День матери. Фоторепортеры заметили, что актер, надев защитную маску, вошел в дом бывшей возлюбленной и долго оттуда не выходил.

Поклонники задаются вопросом, неужели Шейк и Купер снова будут вместе. Подруги модели говорят, что Ирина уже жалеет, что рассталась с актером. Ведь он стал примерным отцом. Также манекенщице непросто справляться с ролью матери-одиночки.