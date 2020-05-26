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Внезапный арест: бывший муж насолил похожей на Заворотнюк любовнице Жигунова

Внезапный арест: бывший муж насолил похожей на Заворотнюк любовнице Жигунова

Сергей Жигунов. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Репортеры разузнали интересные детали из прошлой жизни любовницы Сергея Жигунова Виктории Ворожбит, которая, по мнению наблюдательных фанатов актера, удивительно похожа на звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк. Оказывается, бывший муж подал в суд на женщину.
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До встречи с Сергеем Жигуновым Виктория Ворожбит жила на Дальнем Востоке и была замужем за медиамагнатом Виктором Сухановым. Однако затем она встретила эффектного "гардемарина" и ушла от мужа. В 2019 году через суд Ворожбит и Суханов стали делить совместно нажитое имущество.

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Мужчина потребовал с бывшей жены возместить половину средств, уплаченных по ипотеке. Это два миллиона 956 тысяч рублей. А заодно через суд запретил распоряжаться элитной иномаркой и принадлежащей Виктории квартирой в Находке. Таким образом, суд арестовал это имущество, и Ворожбит до окончания судебных разбирательств ничего не может сделать ни с автомобилем, ни с недвижимостью.

"С мужем после долгих лет совместной жизни они действительно расстались не очень хорошо: Виктор был сильно обижен, что жена ушла к Жигунову", – сообщил человек из окружения Ворожбит. Он отметил, что Виктория никогда не находилась в тени мужа, якобы они параллельно шли к успеху.

"Даже в Москву Виктория переехала сама, потому что ей предложили работу в "Роснано". Оба устроили личную жизнь, но видимо, экс-супруг решил щедро насолить Вике, чтобы жизнь медом не казалась", – сообщил знакомый Ворожбит, предпочтя не называть своего имени.

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Публикация от Виктория Ворожбит (@vikavorozhbit)

Ситуацию прокомментировал известный адвокат Сергей Жорин. Он объяснил, что арест имущества (иначе это называется наложение обеспечительных мер) это стандартная практика. При этом, уточнил юрист, это не значит, что нельзя пользоваться автомобилем и квартирой. Однако продать их до окончания суда нельзя.

Отметим, что о своей любовной связи Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит предпочитают не распространяться. Более того, о том, что у них роман, и влюбленные живут вместе, поклонники догадались совершенно случайно. Они обратили внимание на фотографии, которые в своих аккаунтах в "Инстаграм" публиковали Сергей и Виктория.

В частности, оба выкладывали снимки с похожими пейзажами и интерьерами, а также практически идентичного кота. Когда фанаты узнали, что животное зовут Пыня, то поняли, что речь идет об одном и том же питомце. Кстати, пользователи Сети отметили удивительное постоянство во вкусах у Сергея Жигунова. По их мнению, Виктория Ворожбит не только поразительно похожа на его бывшую любовницу Анастасию Заворотнюк, но и на жену Веру Новикову, на которой тот был женат аж два раза.

Автор: 26 мая 2020, 16:50 Источник: сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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