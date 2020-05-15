Похожая на Заворотнюк любовница заскучала рядом с Жигуновым

57-летний Жигунов и 46-летняя Ворожбит где-то месяц находятся в подмосковном селе Абрамцево. Влюбленные часто выкладывают в соцсетях снимки одного и того же кота Пыни.
Судя по всему, размеренная загородная жизнь наскучила парочке. Все чаще Виктория рассуждает в микроблоге о том, что теперь недоступно из-за карантина. Любовница Жигунова отметила, что обыденные вещи, такие как посиделки с друзьями, походы в театр, кафе и фитнесс-клуб, внезапно стали для нее очень ценны.
Журналистка подчеркнула, что на какие-либо перемены в ближайшее время не рассчитывает. "Как сидели дома, так и сидим, дистанционный режим продолжается", – заметила Виктория Ворожбит.
Зазноба звезды сериала "Моя прекрасная няня" старается сохранять спокойствие, ценить то, что есть и не поправляться. На похудение она уже не рассчитывает. Например, Ворожбит каждый день благодарит судьбу за возможность завтракать на свежем воздухе. Журналистка обожает после холодной ночи наблюдать пробуждение природы. "Работа есть, и это тоже бесценно. Всем спокойствия, здоровья и терпения", – подчеркнула Виктория.
Напомним, ранее появилась информация о том, что актер из сериала "Моя прекрасная няня" расстался с женой Верой Новиковой. Пара делит имущество. По слухам, разводится Сергей Жигунов из-за нового увлечения – журналистки Виктории Ворожбит. Внимательные поклонники артиста считают, что нынешняя пассия Сергея Жигунова похожа на его бывшую любовницу актрису Анастасию Заворотнюк. "Максим Викторович" все-таки нашел свою Вику", – рассуждают поклонники артиста.
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