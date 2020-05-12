Друг откровенно о Жигунове: После расставания с Заворотнюк Сергея как подменили

Близкий друг откровенно рассказал об отношениях Сергея Жигунова с Анастасией Заворотнюк. По его мнению, роман с актрисой был лучшим периодом в жизни "гардемарина".

Художник Сергей Заграевский отметил, что Сергей Жигунов сильно изменился, как только в его жизни появилась Анастасия Заворотнюк. Он стал более открытым, чаще улыбался, хвастался своими успехами. "Взрослый и опытный человек влюбился, не миновала его сия чаша", – подчеркнул живописец.

По его словам, звезда сериала "Моя прекрасная няня" и супруга актера были как небо и земля. Анастасия Заворотнюк – очень добрый и жизнерадостный человек, в то время как Вера Новикова – человек скрытный, "себе на уме". Рядом с Сергеем Жигуновым жена выглядела очень закрытой.

Разрыв с Анастасией Заворотнюк стал большим ударом для актера, уверен Сергей Заграевский. "После расставания Сергея как подменили. Он сдержанно здоровался, не было уже той открытой жигуновской улыбки, перестал мне показывать свои дачные новшества", – вспомнил художник.

По некоторым данным, сейчас "гардемарин" встречается с Викторией Ворожбит. Многие поклонники называют ее копией Анастасии Заворотнюк. Друг актера предположил, что "гардемарин" настроен серьезно. Актер уже познакомил новую возлюбленную со своей мамой, передает "Собеседник".