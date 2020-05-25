Исхудавшая Дана Борисова заявила о депрессии

Дане Борисовой не нужно прибегать к различным диетам, чтобы похудеть. Она начинает терять вес из-за психического расстройства.

В своем инстаграм-аккаунте Дана Борисова постоянно делится тем, что с ней происходит. На этот раз телеведущая откровенно рассказала, что у нее началась депрессия. Из-за этого знаменитость начала стремительно худеть.

Пропажу нескольких килограммов она обнаружила без помощи весов. Результат был налицо. Борисова все же решила встать на весы. Благодаря устройству телеведущая узнала, что всего за неделю она сбросила три с половиной килограмма. Это очень нехороший знак, отметила Дана.

Знаменитость вспомнила, что в прошлом году с ней приключилось то же самое. Тогда у нее было биполярное расстройство, которое привело к депрессии. Еще один симптом, который заставил Борисову обратить внимание на свой здоровье – это продолжительность сна. Телеведущая стала просыпаться на два часа позже.

Как она собирается избавляться от депрессии, Дана не уточнила. Вероятно, об этом знаменитость расскажет позже.

Напомним, недавно Борисова отправилась на съемки "Пусть говорят" без электронного пропуска. Телеведущая передвигалась по городу на свой страх и риск.