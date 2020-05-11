"Грустно наблюдать": странное преображение Шишковой связали с попыткой вернуть Тимати

Пользователи Сети уже успели оценить новый образ Алены Шишковой. Многие из них сравнили модель с Анастасией Решетовой, избранницей Тимати.

На карантине всем хочется перемен, потому что жизнь буквально встала на паузу. Вот и Алена Шишкова решилась на кардинальные изменения. Теперь модель брюнетка. Алена с темным цветом волос стала напоминать Анастасию Решетову, уверены поклонники. Скандальный блогер Лена Миро пошла дальше и предположила, что Шишкова таким образом хочет вернуть Тимати.

По большей части, обозревательница, конечно, пошутила, говоря о том, что рэпер, придя домой, может просто перепутать Алену и Анастасию и лечь спать с одной из них. Однако Миро предположила, что такое вполне может быть, ведь Тимати уже устал от Решетовой и может в любой момент с ней расстаться. "Грустно наблюдать, как молодые, здоровые и красивые девки стараются ради какого-то недомерка", – написала блогер.

По какой-то причине Миро уверена, что Алене после расставания с рэпером нельзя встречаться с другими мужчинами. Мол, поэтому модель и привлекает к себе внимание. Напомним, что сейчас в СМИ обсуждают якобы нового избранника Шишковой. Им является Омид Тахмасеби, который, скорее всего, родом из Турции.