Тимати за неприлично дорогую сумму купил квартиру с убогим видом

В социальных сетях активно обсуждается квартира, в которой проживает звездная пара – Тимати и Настя Решетова. Триста квадратных метров, три уровня, панорамные окна, веранда со спортивным снаряжением. Это много или мало для семьи из трех человек?

Журналисты Teleprogramma.pro выяснили, что квартира, которую рэпер приобрел в 2008 году, сейчас стоит порядка 200 миллионов рублей. Если просмотреть фотографии, которые выкладывает Решетова в своем инстаграм-аккаунте, видно, что отделка выполнена в стиле хай-тек. Модель и блогер любит делать селфи у панорамных окон, и вид оттуда открывается, прямо скажем, – не самый лучший…

Более того, "Дни.ру" пообщались с экспертом по элитной недвижимости и выяснили, что трехуровневые квартиры очень неудобны для проживания. "Если в квартире есть внутренний лифт – это одно. Если только лестницы – это большой минус для объекта. Никто не любит ходить по этажам. По моему опыту, если в квартире даже два этажа без лифта, то это большая проблема", – рассказала в интервью нашему изданию брокер элитной недвижимости Capital Estate Вера Тончук.

По ее словам, окна в пол действительно пользуются огромной популярностью, и застройщики поддерживают данную тенденцию. В Москве таких объектов немного, в основном видовые квартиры – в комплексе Сити. А вот сам вид из окна не всегда принципиален для клиента. Все зависит от цены.

Брокер отметила, что 200 миллионов рублей лишь кажутся большой суммой. Если разделить ее на 300 квадратных метров, получается чуть больше 650 тысяч рублей за метр. При этом жилье VIP-класса давно не купить за такие деньги. VIP-центр – это район Остоженки, а там цены варьируются от 1 миллиона – 1 миллиона 200 тысяч за квадратный метр. Сейчас 200 миллионов рублей – это средняя цена хорошего объекта в районе Мичуринского проспекта или станции Спортивная, но никак не центра города.