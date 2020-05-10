Из неземной феи в простушку: преобразившаяся Шишкова напомнила Решетову

Тимати расстался с манекенщицей Аленой Шишковой почти сразу после рождения общей дочери Алисы. С Аленой артист остался в теплых отношениях.
После разрыва у рэпера начался роман с моделью Анастасией Решетовой. Возлюбленная подарила Тимати сына Ратмира. Все это время у Алены Шишковой была своя жизнь. Девушка встречалась с футболистом Антоном Шуниным. Также ходят слухи, что модель крутила романы с певцом Егором Кридом, пилотом "Формулы-1" Никитой Мазепиным, сыном экс-президента РАН Юрием Осиповым, а также создателем "ВКонтакте" Павлом Дуровым.
Несмотря на то, что у Алены достаточно бурная личная жизнь, фанаты полагают, что она все еще не разлюбила отца своей дочери. Дескать, Шишкова спит и видит, как вернуть рэпера Тимати. Очередное преображение модели вновь заставило поклонников так думать. Алена Шишкова превратилась в брюнетку. Изменив цвет волос, манекенщица стала немного походить на нынешнюю зазнобу артиста Анастасию Решетову.
Большинство подписчиков положительно оценили смену имиджа Алены Шишковой. Тем не менне, были и те, кто критиковал экс-избранницу рэпера Тимати, отмечая, что она превратилась из неземной феи в простушку.
"Светлый твой природный и он тебе идет, как ни какой другой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Согласна полностью, и если и темный цвет то густые волосы, да и обычная простушке стала с этим цветом, с блондом она была как фея не земная", "Девочки такие девочки!, сначала убивают волосы травлей блондом, потом темный, черный, потом опять травля блондом! Потом ЛЫСИНА!" – писали в комментариях пользователи Сети.
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