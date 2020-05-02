Отложившая свадьбу Поплавская: Отношения накалились и обострились до предела

Актриса и телеведущая самоизолировалась вместе с семьей в загородном доме. Яна Поплавская не скрывает, что вспышка коронавирусной инфекции стала настоящим испытанием для многих.

По словам знаменитости, из-за пандемии семьи сейчас проходят через трудности. Люди остались без работы, доходов, испытывают страх за жизнь и здоровье близких. Нахождение в четырех стенах негативно влияет на межличностные отношения.

"Самоизоляция привела к тому, что внутрисемейные отношения накалились и обострились до предела", – казала Яна Поплавская. В России и до коронавируса остро стояла проблема разводов и домашнего насилия, сейчас же ситуация только усугубилась.

Тяжело, по словам актрисы, приходится и детям. Ребята мечтают вернуться в школу. Дистанционное обучение многим не по душе.

Недовольна таким форматом занятий и сама Поплавская. Вместе с артисткой сейчас проживает падчерица Лиза – дочь Евгения Яковлева, мужа знаменитости. Яна ежедневно помогает Лизе делать уроки.

Девочка учится во втором классе. "Первый урок у Лизы начался в девять утра, а закончили мы делать уроки в 22 часа…" – пожаловалась Поплавская. Артистка подчеркнула, что количество уроков сократилось, но объем заданного для самостоятельного изучения остался прежним. Яне приходится постоянно контролировать девочку, сообщает издание letidor.ru.

С супругом Яна Поплавская старается не ругаться. Артистка понимает, что скандалы сейчас ни к чему. Пара во всем ищет компромисс. Знаменитость считает, что надо учиться "быть "ветром", который гасит конфликт, но не раздувает его".

Напомним, 52-летняя Яна Поплавская и 37-летний Евгений Яковлев планировали пожениться этой весной. Свадьбу, судя по всему, отложили до окончания пандемии. В скором времени пара отпразднует пятилетие отношений. Актриса давно получила предложение руки и сердца, однако согласие дала только сейчас.