"Побоялась потерять бабки": известный писатель не поверил в извинения опозорившейся Тодоренко

Регина Тодоренко сильно поплатилась за свои слова о домашнем насилии. Телеведущую до сих пор не оставляют в покое.

Скандал, который разгорелся после опрометчивых слов Регины Тодоренко о домашнем насилии, пока не утихает. Телеведущую до сих пор критикуют за сказанное. Журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года", а крупные бренды расторгли со знаменитостью рекламные контракты. Регина уже на раз публично принесла извинения, но общественность пока не готова простить.

Писать Сергей Минаев и вовсе не верит в искренность извинений Тодоренко. Он считает, что телеведущая "исправилась" только потому, что не хочет потерять работу. "Она стала извиняться, потому что побоялась потерять рекламные бабки", – высказался Минаев.

Он также отметил, что такие звезды, как Регина, не могут делать публичные заявления без редакторов. Мол, необразованные знаменитости делают все ради денег. Также Сергей придерживается того мнения, что Тодоренко и вовсе не хотела извиняться.

Минаев попросил пользователей Сети не делать из таких людей кумиров, потому что они постоянно врут. "Кроме "Инстаграма" в их жизни ничего нет", – уверен блогер.