У поедающего в кровати чипсы Тимати завелись мыши

Симона Юнусова часто общается с подписчиками инстаграм-аккаунта. Женщина с удовольствием делится подробностями воспитания внучки Алисы и периодически открывает Тимати с новой стороны.

Например, в своем последнем посте она решила порассуждать на тему чистоты в доме. "Когда я была подростком, то ненавидела уборку, мытье посуды и стирку (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишет Симона.

Родительница артиста вспомнила времена своего детства: тогда паркет часто натирали мастикой, чтобы он блестел. Как призналась Юнусова, ей очень нравилось заниматься этим вместе с отцом. Во время процесса они с папой пели, придумывали рифмы в ритм движениям и учили скороговорки.

Симона рассказала, что ее сыновья – Тимур и Артем, – как и все нормальные дети, тоже терпеть не могли прибираться комнате. "Чипсы и тому подобное вкуснее было употреблять сидя на кровати, поэтому мы регулярно боролись с мышами", – отметила Юнусова.

Правда, с возрастом парни переосмыслили свое отношение к чистоте. Например, теперь Тимати не может пройти мимо неаккуратно сложенного полотенца, а Артем постоянно моет руки племяннице.

Симона Юнусова посоветовала родителям перестать беспокоиться насчет нечистоплотности детей. "Они на подсознательном уровне впитывают наш образ жизни, поэтому не отчаивайтесь, продолжайте создавать красоту вокруг", – заключила женщина.