Стало известно об уходе матери Тимати

Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) – один из самых известных рэперов и продюсеров в отечественном шоу-бизнесе. Но не менее популярна и его мать Симона.

Симона Черноморская прославилась благодаря своей личной странички в социальной сети. Причем не одной. У женщины два аккаунта. Один она посвятила своей внучке Алисе, дочери Тимати и модели Алены Шишковой. В нем Симона публикует фотографии девочки, делится ее достижениями, просит совета, рассуждает о воспитании.

Второй аккаунт Симона посвятила себе. В нем она откровенно рассказала о своей непростой жизни: как в юности встретила мальчика, влюбилась, тот ответил ей взаимностью, об их тайной любви и его шокирующем результате – нежелательной беременности, об аборте, который ее заставила сделать собственная мать.

Сейчас историю своей жизни Симона рассказывать перестала. "Подумав, решила не продолжать, так как дальнейшее уже касается ныне живущих людей, к которым я отношусь с уважением и не хочу причинять дискомфорт", – пояснила Симона. Что касается личной жизни детей, то про нее она рассказывать категорически не собирается.

Из-за вынужденного карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, Симона отрезана от внуков. Так, по ее словам, хоть она и проводит много времени с Алисой, но та живет с матерью. А внука Ратмира, которого Тимати родила другая модель, Анастасия Решетова, она не видела два месяца, с тех пор, как ввели режим самоизоляции.

А еще Симона призналась, что, вероятно, уйдет из "Инстаграм". "У меня нет идеи продвижения страницы, цели прославиться, тогда зачем?.... Хочется делиться своим опытом с молодежью, но в какие времена дети прислушивались к старшим?!) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – задала риторические вопросы мать Тимати.

Судя по комментариям подписчиков, многие негативно отнеслись к мысли Симоны об уходе. "Очень люблю ваши мысли, это будет большая потеря!", "Симона, отвечать за Вас не стану, но мне будет жаль, если так случится", "Очень жаль, если вы примете решение не вести страничку. Мне было очень интересно читать...", "Почему бы не уходить из-за "плохих", лучше остаться ради "хороших", "С удовольствием читаю ваш блог и выношу много полезного, вы мудрая женщина и у вас есть, чему поучиться. Решение за вами, имеете право)", – высказались подписчики.