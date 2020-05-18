"Из-за выгоды точно не надо": Шишкова была не готова к свадьбе с Тимати

Алена Шишкова вернулась к рубрике "Вопрос – ответ" в своем инстаграм-аккаунте. В "Сторис" поклонники задают разные вопросы, а модель на них отвечает. Один из подписчиков поинтересовался, стоит ли выходить замуж в 29 лет.
Алена пояснила, что ответить на данный вопрос не сможет, потому что ей пока 27. Однако она уверена: вступать в брак нужно без всяких сомнений.
Модель также решила разграничить понятия "выйти замуж" и "найти свою любовь". Шишкова хочет, чтобы другие девушки понимали разницу между ними, пишет "Экспресс-газета".
"В силу возраста или из-за выгоды точно не надо (вступать в брак. – Прим. ред.)", – написала модель.
Можно сделать вывод, что именно поэтому Алена в свое время не вышла замуж за Тимати. Некоторые поклонники наверняка усомнились в высказываниях Шишковой.
Совсем недавно модель покрасила волосы в черный цвет. Когда она стала брюнеткой, подписчики заметили ее сходство с новой избранницей Тимати Анастасией Решетовой. Блогер Лена Миро предположила, что модель таким образом захотела вернуть экс-возлюбленного.
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