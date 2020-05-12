"Реальное дно": Успенскую с лютой ненавистью закидали камнями за откровенное признание

Многие россияне тяжело переносят затянувшийся режим самоизоляции. Вероятно, по этой причине агрессии и негатива в соцсетях стало гораздо больше.
Под горячую руку пользователям попала певица Любовь Успенская. Повод для травли оказался смешным: звезда призналась, что пристрастилась к шоу "Дом-2".
Ни для кого не секрет, что у Успенской непростые отношения с дочерью. По словам знаменитости, просмотр развлекательной программы на ТНТ позволяет ей отвлечься от рабочей рутины и понять молодежь.
Во времена юности Успенской нравы были другие: мужчины добивались расположения женщин. Теперь дела обстоят с точностью до наоборот, отметила певица в "Инстаграм".
Подписчики артистки таких пристрастий, мягко говоря, не оценили: "Люба! Вы упали в моих глазах!", "Любовь, я обожаю Ваше творчество. Уже очень много лет Ваша поклонница. Только не это. Абсолютно аморальный проект. Даже Ваша репутация не поднимает ему рейтинг. Это реальное дно..."
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Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?