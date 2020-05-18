"Простить себя не могу": Наргиз отказалась побыть вместе с умирающим отцом

Наргиз Закирова не любит вспоминать время, когда ее отец ушел из жизни. Родитель певицы несколько месяцев находился на больничной койке.

В 2013 году в семье Наргиз Закировой произошло несчастье – у отца певицы обнаружили рак. В больнице он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Родные сидели у кровати Пулата Сионовича по несколько часов, надеясь, что вскоре он поправится.

Наргиз не хотела верить, что ее отец скончается, поэтому приняла решение, о котором позже стала жалеть. Пулат Сионович просил дочь остаться – он был уверен в своей смерти. Закирова на просьбу отца ответила отказом и пообещала навестить его на следующий день.

"Он просил меня не уходить, а я не услышала его... За это простить себя не могу", – сказала певица.

Для Наргиз это стало переломом в жизни. Она нашла виноватых в смерти отца. Закирова убеждена: если бы врачи обнаружили рак у ее отца раньше, Пулат Сионович до сих пор был бы жив.

Кстати, отношения Наргиз с родителем всегда были сложными. Мужчине не нравились татуировки дочери. Певица полагает, что ему наверняка было стыдно перед родственниками. Закирову это сильно обижало, поэтому какое-то время она не общалась с отцом.