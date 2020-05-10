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Набросившегося на американцев Тимати подняли на смех

Тимати. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
По мнению скандального блогера, рэпер неверно проявляет патриотизм. Знаменитости не следует утверждаться за счет событий 75-летней давности.
прочитано 189 раз

В Сети разгорелся скандал после публикации Белого дома поздравления с Днем Победы. Американское правительство не указало СССР в числе стран, победивших в войне. В комментариях отметились российские знаменитости: Тимати, Айза Анохина, Валерия, Наталья Рудова и другие. Они возмутились ложью США, а также призвали жителей пользователей Сети обратить на это внимание.

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Ситуацию решила прокомментировать светская сплетница Лена Миро. Она считает действия знаменитостей забавными. Например, сообщения Тимати выглядят нелепыми, потому что написаны в американской соцсети; под публикацией американского правительства; с помощью сделанного в Калифорнии смартфона... "Патриотизм, на мой взгляд, это прекрасно. Вот только в чем он заключается?", – задалась вопросом Лена.

Она отметила, что проявлять любовь к Родине и, тем самым, привлекать к себе внимание с помощью давнопрошедших событий – это неправильно. Необходимо самому сделать что-то хорошее, а не воевать в "Фейсбуке" или "Инстаграме". "Намного сложнее быть действительно победителями. Не исполнителями, не дубайскими эскортницами, не наркоманками, а людьми, достойными подвига своих дедов, раздавивших фашизм", – закончила Миро.

Автор: 10 мая 2020, 18:03 Источник: LiveJournal

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