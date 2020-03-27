"Могу залезть в телефон": Агаларов признался Тодоренко в контроле над женой

Певец и владелец музыкального лейбла "ЖАРА" Эмин Агаларов стал новым гостем ютуб-программы "Пятница с Региной". Мужчина рассказал о своих отношениях с супругой.

Российский артист азербайджанского происхождения признался, что обычно не советуется с Аленой Гавриловой по поводу бизнеса. Если мужчина принял решение что-то сделать, то его уже не интересует мнение возлюбленной.

Эмин Агаларов отметил, что его жена достаточно ревнивая. "Она не строгая, не властная, у нее просто такой характер. Она очень спокойная, размеренная. Ревнивая, наверное, потому что я сам даю какой-то повод", – признался певец. Звезда уверена, что даже выход на сцену и съемки в клипах с другими девушками могут послужить причиной недоверия супруги. Агаларов отметил, что еще более ревнивый, поэтому в паре "все гармонично".

Регина Тодоренко уточнила у певца, ограничивает ли он жену. "Да, конечно. Но никаких запретов нет, никогда не скажу, что ты не должна что-то делать. Делай, что хочешь, но если мне не нравится, у нас будут проблемы", – сказал Эмин.

Мужчина добавил, что они с Аленой сошлись именно потому, что понимают друг друга и чувствуют. В браке они не делают того, что навредит партнеру.

"Я легко могу залезть в ее телефон. Я думаю, она в мой тоже", – отметил Эмин Агаларов в эфире шоу "Пятница с Региной".