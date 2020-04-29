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Алена Шишкова резко сменила имидж

Алена Шишкова. Фото: instagram.com/missalena.92
Алена Шишкова нарастила и завила волосы. В результате экс-возлюбленная рэпера Тимати стала похожа на дочь.
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Перемены модель продемонстрировала в своем инстаграм-аккаунте. Судя по всему, Алена Шишкова в условиях карантина воспользовалась услугами стилиста на дому.

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Алена Шишкова Светская львица

Фолловеры одобрили новую внешность знаменитости. Они отметили, что та стала похожа на свою шестилетнюю дочь Алису.

Подписчики одарили бывшую избранницу Тимати комплиментами. "Какие куколки!", "Обе красотки", – цитирует пользователей соцсети Пятый канал.

Отметим, что за время самоизоляции в связи с пандемией коронавируса Алена Шишкова не раз меняла образы. Например, она стала шатенкой, отметив, что в душе осталась блондинкой. Позже модель вернула прежний цвет.

В марте Алена Шишкова остригла волосы до подбородка. И вот теперь экс-возлюбленная Тимати снова нарастила кудри.

Автор: 29 апреля 2020, 14:14
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