Алена Шишкова резко сменила имидж

Алена Шишкова нарастила и завила волосы. В результате экс-возлюбленная рэпера Тимати стала похожа на дочь.

Перемены модель продемонстрировала в своем инстаграм-аккаунте. Судя по всему, Алена Шишкова в условиях карантина воспользовалась услугами стилиста на дому.

Фолловеры одобрили новую внешность знаменитости. Они отметили, что та стала похожа на свою шестилетнюю дочь Алису.

Подписчики одарили бывшую избранницу Тимати комплиментами. "Какие куколки!", "Обе красотки", – цитирует пользователей соцсети Пятый канал.

Отметим, что за время самоизоляции в связи с пандемией коронавируса Алена Шишкова не раз меняла образы. Например, она стала шатенкой, отметив, что в душе осталась блондинкой. Позже модель вернула прежний цвет.

В марте Алена Шишкова остригла волосы до подбородка. И вот теперь экс-возлюбленная Тимати снова нарастила кудри.