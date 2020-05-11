Климова привела в восторг видом без макияжа (видео)

Звезда недавно снялась в очередной части фильма "По законам военного времени". В своем инстаграм-аккаунте она выложила кадр без мейкапа с партнером по съемочной площадке вышеупомянутого фильма Александром Панкратовым-Черным, сообщает Пятый канал.
Поклонники пришли в восторг от того, как молодо и свежо в свои 42 года выглядит знаменитость. "Вы такая обворожительная – глаз не оторвать", – высказался один из подписчиков.
Популярные темы форума
Худые или в форме?
Началась депрессия
Наташа Королева снова уходит к Игорю Николаеву?
Нас хотят чипировать
без подарка на свадьбу
Хамелиона
А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?
Хотят прикрыть магазины с алкоголем
COVID-19