"Хочется прибить": любовник предпочел воющей Седоковой безмолвную резиновую игрушку в койке

Специалисты говорят, что после окончания самоизоляции многим пережившим ее может потребоваться помощь психиатра. Слишком тяжело и непривычно сидеть вместе дома больше месяца даже самым близким людям. Пример Анны Седоковой – лучшее тому подтверждение.

"В самоизоляции и с любимыми сложно. Я уж не представляю, как с нелюбимыми, – вздыхает Седокова. – Наверное, хочется выть или прибить кого-то".

В Китае, кстати, неожиданным последствием карантина стала волна разводов. Вынужденное пребывание супругов в замкнутом пространстве стало испытанием для многих. В городе Дачжоу сразу после снятия ограничительных мер на развод подали больше 300 пар.

"Мы уже прошли 1001-ю стадию, – уверяет Анна. – Раскрыли все секреты. Закрыли. Научились готовить коктейли. Пока не научились после них затыкаться. Для нас двоих работа была не то что смысл жизни, а сама жизнь. Все годы она была нашим спасением. То, что мы умеем делать и делаем 24/7".

От безделья стали случаться немыслимые прежде вещи. "Вчера застала парня за просмотром своих старых игр, – ахает Седокова. – Он спит с мячом, как в детстве".

А вот с какой резиновой игрушкой в этом случае спать самой Анне, она пока не решила. "Мой мозг поломался и перестал выдавать идеи, – призналась она. – Успокоила статья в Times, что не я одна такая, что наш мозг просто запутался. Сбились настройки и системы. Мои – точно".