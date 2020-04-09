"Антошка, Антошка!": дочь Миллы Йовович исполнила песню на русском языке

Недавно Милла Йовович в своем инстаграм-аккаунте показала, как ее 12-летняя дочь Эвер читает книгу на русском языке. Девочка удивила поклонников идеальным произношением слов. Все потому, что наследница голливудской звезды уделяет чтению и письму на русском полчаса в день.
Теперь же в Сети появилось видео, где Эвер и ее сестра Дашиэл поют русскую детскую песню "Антошка" в конце музыкального урока. Аккомпанирует девочкам дядя Ти Ти.
"Боже, как это мило! Умнички", "Ого! Как круто поют девочки", "Русский язык потрясающий", "Здорово", – прокомментировали подписчики инстаграм-аккаунта Эвер.
Сейчас вся семья находится дома в Лос-Анджелесе и соблюдает карантинный режим. Дети занимаются дистанционно, выполняя французско-английский учебный план. Девочки делают все, чтобы их будни были продуктивными.
Напомним, что этой зимой у Миллы Йовович родилась третья дочь. Малышку назвали Оушен. У девочки диагностировали желтуху, и актриса долгое время находилась с ней в больнице, а затем лечила дома.
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