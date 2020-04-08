"Треуголка" выпирает": народ затравил Лолиту за кадры в прозрачном наряде

Лолита после расставания с мужем вплотную взялась за себя. Женщина заметно постройнела и даже отважилась надеть откровенный наряд.

Впрочем, артистка никогда не стеснялась обнажаться перед публикой. Она неоднократно выбирала полупрозрачные комбинезоны для выхода на сцену или красную дорожку. И вот, видимо, в коллекции звезды прибавление – Лолита опубликовала видео в новом наряде. Под легкой тканью со стразами легко проглядывается серьезный корсет, который убирает все лишнее с талии знаменитости.

Впрочем, некоторые другие места он, наоборот, подчеркивает. "Извините, Лолита, но треуголка выпирает, и в глаза бросается...(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы мне очень нравитесь, но одежда эта не по возрасту, некоторые части тела лучше уже не показывать", "Очень сильно подчеркивается паховая зона – не очень выигрышно смотрится...", "Блин)) я даже попу боюсь выложить, а тут весь пирог 🥧 на выданье)" – отметили в комментариях под видео пользователи "Инстаграм".

Однако большинство все же оценили смелый образ певицы. Поклонники считают, что позитивные перемены с телом артистки произошли после расставания с супругом. "Давно нужно было этого козла бросить и вот красотка опять глаз радует", "Почему при Муже нельзя так хорошо выглядеть?!?!?! Почему женщины в браке превращаются в лохушек толстеньких...?!", "Песня "ты похудела" была пророческой 😜" – написали фолловеры.

В подписи к видео Лолита заявила, что пришла на съемки новой программы "Вечерний Ургант". "По-моему, я крутая тетка", – похвалила себя артистка.