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Опубликовавшую фото сына Боярскую заподозрили в неверности мужу

Елизавета Боярская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне актриса Елизавета Боярская выложила в "Инстаграм" снимок восьмилетнего сына. Мальчик отмечал день рождения. 
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На фото светловолосый малыш вместе с родителями радостно смотрит в камеру. На столе перед Андреем стоит праздничный торт со свечками. Актриса нежно поздравила наследника с важной датой. Женщина пожелала ему расти здоровым, умным и справедливым мальчиком. Она заверила, что большая семья всегда поддержит ребенка.

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 Елизавета Михайловна Боярская

Елизавета Михайловна Боярская актриса

 Максим Александрович Матвеев

Максим Александрович Матвеев актер

Комментаторы отметили, что у Елизаветы Боярской подрастает чудесный сын. Правда, некоторые усомнились в том, что отцом мальчика является Максим Матвеев. Многие нашли сходство совсем с другим актером. "Боже, на Дикаприо похож как (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Он Ди Каприо?" – тут же посыпались комментарии. 

Однако большинство все же сошлись во мнении, что мальчик определенно сын своих родителей. "Боже мамин клон", "Поздравления!! Как же он похож на бабушку!!", "Копия бабулина!)", "Очень на папу похож!", "Бабушкин внук!" – написали фолловеры. 

Несмотря на праздник, Елизавета Боярская заявила, что они с семьей сидят дома. Она призвала всех не покидать пределов жилища, чтобы избежать распространения коронавируса. Актриса уверена, что скоро люди смогут насладиться весенней погодой, главное подождать. 

Автор: 8 апреля 2020, 16:43

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