"Ходить к урологу": заговоривший о проблемах муж Боярской призвал забыть о стыде

10 февраля на Первом канале стартует показ нового сериала "Триггер". Главную роль в многосерийной картине сыграл Максим Матвеев.
Актер появится на экранах в образе психотерапевта Артема Стрелецкого. На протяжении 16 эпизодов зрителей будут знакомить с персонажем и его необычной методикой. Стрелецкий лечит пациентов шоковой терапией: в буквальном смысле доводит клиентов до бешенства, устраивая им различные подставы.
По словам Максима Матвеева, он тщательно готовился к работе в сериале "Триггер". Артиста консультировал опытный психолог Сергей Насибян. "Выступил для меня кладезем информации по теме. Мы много общались, он объяснил, как находить те триггеры, на которые можно надавить, советовал литературу", – отметил супруг Елизаветы Боярской.
Артист считает, что, если психологическая проблема существует, то ее надо решать. Лучше с помощью опытного специалиста. Матвеев призвал забыть о стеснении и довериться профессионалам.
"Я в этом не вижу слабости. Это как не ходить к урологу, если нужно. Да, в России ходить к психологу раньше было непопулярно, а теперь появилось много профессионалов, люди стали проще к этому относиться", – рассудил Максим Матвеев.
Герой сериала "Триггер" переживает серьезные жизненные перипетии, поэтому выглядит изможденным. Чтобы воплотить этот образ в жизнь, актеру не пришлось менять физическую форму. Ранее Максим Матвеев постригся и похудел на 20 килограммов для другой роли, что оказалось очень кстати, сообщает сайт "Комсомольская правда".
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