"Как в камере": находящийся на карантине Боярский взвыл от скуки

В последнее время артисты буквально кричали о том, чтобы их коллеги не расстраивались и нашли альтернативные занятия, пока не будет снят карантин. Например, посвятили себя чему-то новому, занялись спортом, уделили внимание семье... Актер Михаил Боярский, видимо, многое попробовал, раз заскучал в изоляции и теперь не знает, что ему делать.
В своем инстаграм-аккаунте артист рассказал, что все время проводит с семьей. Дома своим присутствием его радуют жена и дети. Однако Боярский хочет найти "какие-то другие варианты". Он рассматривает возможность отправиться за город.
"Так сидеть дома просто невозможно. Как в камере какой-то", – отметил Михаил Сергеевич.
Актер сильно скучает по рыбалке, прогулкам, поездкам в метро и на машине. По его словам, все в подвешенном состоянии, и неясно, что будет дальше.
Чтобы комфортно было находиться дома, актер, как и все, закупился продуктами. Если необходимо выйти на улицу, Боярский надевает маску.
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