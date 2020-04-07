"Сторчался вконец": на рэпера Гуфа вылили ушат грязи после появления в наркоклинике

Блогер предложила читателям встать на место мальчика и отметила, что певец "сторчался вконец", лежал в психбольнице и обнародовал в соцсети личную переписку с сыном. Миро уверена, что это не Айза настроила ребенка против отца, а он сам все сделал для того, чтобы Сэм его стеснялся.
По мнению блогера, самое большее, на что может рассчитывать рэпер Гуф – это нейтральное отношение его бывшей жены к нему. Она добавила, что ни одна мать не сможет настроить ребенка против хорошего и правильного отца.
Напомним, ранее рэпер Гуф отправился на лечение в клинику
Маршака, которая специализируется на избавлении от алкогольной и наркотической зависимостей. Он записал видеообращение для своих поклонников. На кадрах, выложенных в Сеть, видно, что мужчин лежит на больничной койке под капельницей.
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