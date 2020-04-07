"Сторчался вконец": на рэпера Гуфа вылили ушат грязи после появления в наркоклинике

Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала рэпера Гуфа за то, что тот обнародовал скандальную переписку с сыном и обвинил экс-супругу в том, что она настроила мальчика против него. Светский обозреватель заявила, что артист совсем опустился.

В своем микроблоге в ЖЖ Миро назвала музыканта наркоманом со стажем, трусом и аморальным человеком, с которым нормальные люди не будут иметь дел. Она напомнила, что с бывшей женой Айзой Анохиной рэпер Гуф не живет уже семь лет, и всю свою сознательную жизнь девятилетний сын исполнителя провел без него.

Блогер предложила читателям встать на место мальчика и отметила, что певец "сторчался вконец", лежал в психбольнице и обнародовал в соцсети личную переписку с сыном. Миро уверена, что это не Айза настроила ребенка против отца, а он сам все сделал для того, чтобы Сэм его стеснялся.

По мнению блогера, самое большее, на что может рассчитывать рэпер Гуф – это нейтральное отношение его бывшей жены к нему. Она добавила, что ни одна мать не сможет настроить ребенка против хорошего и правильного отца.

Напомним, ранее рэпер Гуф отправился на лечение в клинику Маршака, которая специализируется на избавлении от алкогольной и наркотической зависимостей. Он записал видеообращение для своих поклонников. На кадрах, выложенных в Сеть, видно, что мужчин лежит на больничной койке под капельницей.

