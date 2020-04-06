"У нас здесь полно всяких штучек": Панин шокировал новыми извращениями

В Сети появилось очередное видео с эпатажным актером. Голый Алексей Панин залез в холодильник и показал, чем питается во время изоляции. Правда, продукты он решил использовать не только в пищу.

На своей странице в "Инстаграм" мужчина последнее время публикует много видео из дома. Впрочем, ситуация вполне штатная – вся страна сидит в самоизоляции. Однако карантин знаменитого актера слега отличается от обывательского.

К примеру, несколько дней назад Алексей Панин выложил видео, на котором хорошо видно квартиру. Первое, что бросается в глаза, – обнаженная женщина, валяющаяся на полу. Вокруг разбросаны пустые бутылки из-под водки, на столе стоит полная бычков тарелка, а по углам лежит мусор.

Следующие кадры демонстрируют пассию актера, которая в поисках еды лезет в холодильник. В итоге голая девушка проделывает непристойные манипуляции с луком-пореем.

Кстати, этот овощ не дает покоя и самому Алексею Панину. Телеграм-канал "НеМалахов" выложил в ленте видео с артистом, который проводит "экскурсию" по своему холодильнику. Мужчина рассказывает, чем питается во время карантина.

"У нас здесь полно всякой еды: всяких перцев, дижонская горчица... У нас здесь полно всяких штучек, которые можно использовать вообще по назначению", – отметил голый актер.

Во время рассказа Алексей Панин достал из ящика лук-порей и поднес его к ягодицам. Он показал направление, которое считает достойным для применения овоща "по назначению".