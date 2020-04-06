"Скудоумие": Рудковскую опустили за торговлю масками-"намордниками"

Сейчас многие российские звезды запустили продажу масок, которые якобы защищают от коронавируса. Одной из таких предприимчивых женщин оказалась продюсер Яна Рудковская.

Но эту идею мало кто одобрил. Например, актер Вячеслав Манучаров уверен, что потенциальным покупателям не стоит обращать внимания на товар супруги Евгения Плющенко. Ведь эти маски абсолютно бесполезны с точки зрения защиты от вируса.

"Медицинская маска – это не просто намордник с ситом из хлопковых нитей. В основе ее работы – электростатический эффект, который как магнит задерживает различные частицы. Именно, поэтому хирургические маски нельзя стирать и даже мочить. Иначе они превратятся в такие же малоэффективные тряпки, которые вы продаёте втридорога", – заявил Вячеслав в своем "Инстаграм"-аккаунте.

Манучаров привел исследования ученых, которые доказали, что эффект от таких масок, как от хлопкового шарфа. Поэтому у актера назрел вопрос: "Зачем же тогда спонсировать ваше скудоумие?".

По мнению Вячеслава, Яна слишком уж переоценивает собственный труд. Ведь она просто-напросто "отрывает цветочки с пакетов Chanel и лепит их на лицо".