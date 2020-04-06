"Скудоумие": Рудковскую опустили за торговлю масками-"намордниками"

Но эту идею мало кто одобрил. Например, актер Вячеслав Манучаров уверен, что потенциальным покупателям не стоит обращать внимания на товар супруги Евгения Плющенко. Ведь эти маски абсолютно бесполезны с точки зрения защиты от вируса.
"Медицинская маска – это не просто намордник с ситом из хлопковых нитей. В основе ее работы – электростатический эффект, который как магнит задерживает различные частицы. Именно, поэтому хирургические маски нельзя стирать и даже мочить. Иначе они превратятся в такие же малоэффективные тряпки, которые вы продаёте втридорога", – заявил Вячеслав в своем "Инстаграм"-аккаунте.
Манучаров привел исследования ученых, которые доказали, что эффект от таких масок, как от хлопкового шарфа. Поэтому у актера назрел вопрос: "Зачем же тогда спонсировать ваше скудоумие?".
По мнению Вячеслава, Яна слишком уж переоценивает собственный труд. Ведь она просто-напросто "отрывает цветочки с пакетов Chanel и лепит их на лицо".
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