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Шоу-бизнес

"Скудоумие": Рудковскую опустили за торговлю масками-"намордниками"

Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сейчас многие российские звезды запустили продажу масок, которые якобы защищают от коронавируса. Одной из таких предприимчивых женщин оказалась продюсер Яна Рудковская.
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Но эту идею мало кто одобрил. Например, актер Вячеслав Манучаров уверен, что потенциальным покупателям не стоит обращать внимания на товар супруги Евгения Плющенко. Ведь эти маски абсолютно бесполезны с точки зрения защиты от вируса.

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Вячеслав Рафаэльевич Манучаров актёр

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

"Медицинская маска – это не просто намордник с ситом из хлопковых нитей. В основе ее работы – электростатический эффект, который как магнит задерживает различные частицы. Именно, поэтому хирургические маски нельзя стирать и даже мочить. Иначе они превратятся в такие же малоэффективные тряпки, которые вы продаёте втридорога", – заявил Вячеслав в своем "Инстаграм"-аккаунте.

Манучаров привел исследования ученых, которые доказали, что эффект от таких масок, как от хлопкового шарфа. Поэтому у актера назрел вопрос: "Зачем же тогда спонсировать ваше скудоумие?".

По мнению Вячеслава, Яна слишком уж переоценивает собственный труд. Ведь она просто-напросто "отрывает цветочки с пакетов Chanel и лепит их на лицо".

Автор: 6 апреля 2020, 14:48
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Здравствуйте коллеги!

Власти предоставили отсрочку по страховым взносам с марта на 3 месяца, а также Федеральная налоговая служба может приостановить все меры контроля из-за коронавируса.
Обсуждается отмена выездных проверок, выемок документов, осмотров.
В этих случаях налоговым инспекторам приходится лично общаться с налогоплательщиками, и возможно распространение вируса среди сотрудников налоговой службы.

Бизнесу такая ситуация выгодна: можно выиграть драгоценное время без проверок и запастить НДС на будущее без последствий.

Оптимизируем налоговую декларацию по Ндс.

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