Вячеслав Манучаров загнал под стол звезду "Полицейского с Рублевки"

По сценарию новый шеф, которого играет Манучаров, создает много проблем герою Попова. Ситуация осложняется тем, что супруга измученного начальником персонажа находится в положении – она ждет третьего ребенка.
Доведенный до ручки будущий многодетный отец заручается поддержкой лучших друзей – Ники и Темы, которых тоже достали начальники. Вместе приятели решают сделать себе новогодний подарок – расправиться с ненавистными руководителями. У них есть всего 24 часа, чтобы спланировать три идеальных убийства. Роль Ники досталась Марии Арнаут, Тему сыграл Антон Шурцов.
Режиссером и сценаристом фильма "Убить босса" выступил Алексей Зотов. Работа в этом проекте стала для него дебютной. По словам Зотова, сценарий он писал несколько лет, при этом работать приходилось в разных уголках мира: "Начал писать в России, в Голландии вносил правки, в Штатах довожу до ума последний драфт".
Как сообщила продюсер фильма "Убить босса" Айсурат Шаманова, съемки начались в середине февраля в Подмосковье. Погода киношникам не благоволила: действие происходит в преддверии Нового года, поэтому в кадре обязательно должны были быть большие сугробы, но из-за аномально теплой зимы снега почти не было. Для создания нужного пейзажа его пришлось покупать, всего для съемок привезли более тонны снега.
"Обыватели часто жалуются, что весна не спешит, и так хочется тепла… Но, поверьте, никто другой не замечает раннего наступления весны так, как киношники, снимающие в марте новогоднюю синему", – отметил Роман Попов.
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