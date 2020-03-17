Вячеслав Манучаров загнал под стол звезду "Полицейского с Рублевки"

Вячеслав Манучаров и Роман Попов, известный по роли в сериале "Полицейский с Рублевки", вступили в противостояние, да так, что последний залез от страха под стол. В новой криминальной комедии "Убить босса" артисты сыграли начальника и подчиненного: бывших одноклассников, которые встретились спустя много лет.

прочитано 142 раза