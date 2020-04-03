"Чтобы вирус не приставал": внук Пугачевой решился на кардинальные изменения

21-летний сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров захотел поменять свой имидж. Процесс преображения парень показал в своем инстаграм-аккаунте.

Дени Байсаров принял решение состричь волосы на голове. Он поставил камеру перед собой, взял в руки машинку для стрижки и побрился налысо. Видео он опубликовал в "Сторис".

Примечательно, что Дени брился так, чтобы продемонстрировать, как смотрятся на нем и другие стрижки.

Подписчики Байсарова посчитали такие изменения слишком радикальными. При этом они в шутку предположили, что Дени таким образом подготовился к пандемии коронавируса. "Чтобы вирус к волосам не приставал", – написал один из пользователей Сети.

Дени же признался, что ему просто скучно сидеть дома на карантине, поэтому решил себя развлечь стрижкой волос.

Напомним, сын Кристины Орбакайте живет в Лондоне и учится в филиале Школы бизнеса при Чикагском университете. Осенью прошлого год Дени окончил бакалавриат, теперь же осваивает магистратуру. Среди однокашников наследника заслуженной артистки России только выходцы из богатых семей.