"Чтобы вирус не приставал": внук Пугачевой решился на кардинальные изменения

Дени Байсаров принял решение состричь волосы на голове. Он поставил камеру перед собой, взял в руки машинку для стрижки и побрился налысо. Видео он опубликовал в "Сторис".
Примечательно, что Дени брился так, чтобы продемонстрировать, как смотрятся на нем и другие стрижки.
Подписчики Байсарова посчитали такие изменения слишком радикальными. При этом они в шутку предположили, что Дени таким образом подготовился к пандемии коронавируса. "Чтобы вирус к волосам не приставал", – написал один из пользователей Сети.
Дени же признался, что ему просто скучно сидеть дома на карантине, поэтому решил себя развлечь стрижкой волос.
Напомним, сын Кристины Орбакайте живет в Лондоне и учится в филиале Школы бизнеса при Чикагском университете. Осенью прошлого год Дени окончил бакалавриат, теперь же осваивает магистратуру. Среди однокашников наследника заслуженной артистки России только выходцы из богатых семей.
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