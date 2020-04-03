"Гнилые соседи": в доме Расторгуева случилось несчастье

Супруга лидера группы "Любэ" Наталья Расторгуева сообщила подписчикам своего инстаграм-аккаунта неприятную новость. Ей пришлось вызвать домой спасательную бригаду.

Беда случилась у Николая Расторгуева в доме, который находится в области, в 10 километрах от МКАД. На территории загородного владения прорвало трубу. Потребовалась срочная помощь, на место прибыла целая команда специалистов.

Чтобы провести ремонтные работы, необходимо было на территории выкопать траншею экскаватором. Чтобы не пострадали деревья и кустарники, которые растут на участке, специалисты водоканала старались делать все аккуратно. Работу Наталья снимала на видео.

Также Расторгуева высказалась насчет соседей, которые, видимо, жаловались на шум и мешали производить работы. Однако на посторонних специалисты не обращали внимание.

"Нашлись конечно и гнилые соседи, которые постоянно пытались укусить рабочих", – отметила супруга Николая.

Напомним, недавно автор хитов группы "Любэ" Михаил Андреев рассказал, как удивительно проводит время с Николаем Расторгуевым. Поэт вспомнил историю, как народный артист поймал рыбу с помощью бензопилы.