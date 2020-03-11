Ловил рыбу бензопилой: Расторгуева поймали за странным занятием

Автор хитов группы "Любэ" рассказал интересную историю из жизни Николая Расторгуева. Во время отдыха в Сибири артист выбрал странный способ ловли рыбы.

Продолжение: "Он не думал уходить": Матвиенко рассказал о состоянии Расторгуева после пересадки почки

Фронтмена группы "Любэ" Николая Расторгуева знают как сурового мужчину, который выступает патриотом своей страны. Он исполнил немало хитов. Поклонники их выучили наизусть. Автор песен коллектива, поэт Михаил Андреев, рассказал, за что россияне любят Расторгуева.

Он считает Николая умным человеком. Именно это качество любят в нем люди. Достичь успеха группе помог композитор Игорь Матвиенко, которые сделал хороший репертуар. Душевные стихи и мелодичные аранжировки покорили сердца миллионов слушателей. Михаил Андреев пояснил, что название коллектива происходит не от Люберец, как многие думали, а от слова "любовь".

Также поэт вспомнил, как отдыхал с Расторгуевым зимой в Сибири. Тогда певец приехал вместе со своим сыном. Они ездили на снегоходах, охотились... Но больше всего на Михаила произвела впечатление история с рыбалки. Николай бензопилой выпилил из замершего озера лунку, и в этот момент из нее выпрыгнула щука, которую артист поймал голыми руками.

Напомним, в прошлом году Игорь Матвиенко рассказал о проблемах Расторгуева со здоровьем. Однажды певцу диагностировали хроническую почечную недостаточность. Ему пришлось перенести операцию по пересадке органа.