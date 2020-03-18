Николай Расторгуев публично признался в любви

Накануне родительница лидера группы "Любэ" отметила юбилей. Ей исполнилось 90 лет. Заботливый сын привез имениннице огромный букет алых роз.
Фото с матерью Расторгуев опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. Кроме того, он написал теплое поздравление: "Моей маме – 90… Поверить не могу! Мамочка моя, здоровья тебе, я тебя очень люблю! Дай Бог тебе еще долгих-долгих лет!"
Слова Николая растрогали его поклонников до глубины души. Многие отметили, что родительница певца прекрасно выглядит, а Расторгуев – ее копия. Фолловеры написали нежные слова в адрес матери звезды. И, конечно, все пожелали ей здоровья.
Под фото оставили поздравления более 700 человек. Николай поспешил рассказать об этом имениннице, после чего рассказал о ее реакции. "Показал маме, сколько людей поздравили ее. Она была очень растрогана и попросила меня передать вам всем огромное спасибо!" – поблагодарил фанатов лидер группы "Любэ".
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