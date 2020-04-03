"Не стоит засорять свой мозг": Климова отреагировала на панику из-за коронавируса

Екатерина Климова обратилась к поклонникам в связи с распространением коронавируса в России. Актриса призвала дозировать информацию об опасной инфекции.



Знаменитость в своем аккаунте призвала дозировать информацию о COVID-19. Находясь в самоизоляции, она дала советы, как не поддаться унынию и панике из-за пандемии коронавируса в России и карантина.

Артистка обратилась к медикам, которым в сложившейся ситуации особенно тяжело. Климова заверила, что их труд очень ценится соотечественниками.

Также она призвала мужчин оградить родных от лишней информации о коронавирусе в России. Екатерина рекомендовала после просмотра вечерних новостей принять на семейном совете решения и скорректировать завтрашний день в зависимости от нововведений.

А вот постоянно пережевывать информацию о недуге, по ее мнению, не нужно. "Не стоит засорять свой мозг", – заключила актриса. Она посоветовала пользователям Сети смотреть в самоизоляции хорошие фильмы и общаться с детьми.

Звезда подчеркнула: эпидемия коронавируса в России и мире рано или поздно закончится. Напомним, что режим самоизоляции для наших соотечественников продлен до конца апреля.

Ранее телеведущая Дана Борисова призналась, что испытывает сильный дискомфорт, находясь на карантине из-за угрозы распространения коронавируса в России. Знаменитости не хватает общения.