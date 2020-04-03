"Не стоит засорять свой мозг": Климова отреагировала на панику из-за коронавируса

Знаменитость в своем аккаунте призвала дозировать информацию о COVID-19. Находясь в самоизоляции, она дала советы, как не поддаться унынию и панике из-за пандемии коронавируса в России и карантина.
Артистка обратилась к медикам, которым в сложившейся ситуации особенно тяжело. Климова заверила, что их труд очень ценится соотечественниками.
Также она призвала мужчин оградить родных от лишней информации о коронавирусе в России. Екатерина рекомендовала после просмотра вечерних новостей принять на семейном совете решения и скорректировать завтрашний день в зависимости от нововведений.
А вот постоянно пережевывать информацию о недуге, по ее мнению, не нужно. "Не стоит засорять свой мозг", – заключила актриса. Она посоветовала пользователям Сети смотреть в самоизоляции хорошие фильмы и общаться с детьми.
Звезда подчеркнула: эпидемия коронавируса в России и мире рано или поздно закончится. Напомним, что режим самоизоляции для наших соотечественников продлен до конца апреля.
Ранее телеведущая Дана Борисова призналась, что испытывает сильный дискомфорт, находясь на карантине из-за угрозы распространения коронавируса в России. Знаменитости не хватает общения.
Популярные темы форума
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
Если у меня 37.8 вызывать врача?
Мы победим коронавирус?
Доигрались москвичи
Туристов ненавижу
Из какого вы города?
Новая мода!
Главный врачь комунарки заболел коронавирусом.
Джиган и Самойлова разводятся