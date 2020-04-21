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"Делаем большие скидки": бизнес Топурии на защитных масках идет в гору

Кети Топурия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кети Топурия рассказала о заработках на самоизоляции из-за эпидемии коронавируса в Москве. Несмотря на отмену концертов, певица не бедствует.
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Солистка группы "А’Студио" призналась, что ей приходится нелегко, но она всеми силами старается сохранить бизнес и не увольнять своих работников. Недавно исполнительница запустила свою линейку одежды –  спортивные костюмы.

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Кети Топурия заверила, что пока у нее все под контролем. Ее бизнес сейчас актуален. По словам звезды, поскольку все сидят дома из-за карантина в условиях пандемии коронавируса в Москве и России в целом, у людей существует потребность в домашней и спортивной одежде.

Артистка отметила, что на ее продукцию есть спрос, сообщает Teleprogramma.pro. Кроме того, солистка "А-Студио" начала производство защитных масок, поскольку этот товар является дефицитом во всем мире.

Кети Топурия отметила, что не только продает, но и жертвуют их тем, кто в них нуждается. "Я стараюсь помогать людям – мы делаем большие скидки, предоставляем маски тем, кто в этом нуждается", – поделилась знаменитость.

Напомним, слухи о том, что из-за коронавируса в Москве будет действовать жесткий комендантский час, ходили давно. Однако реальность оказалась менее пугающей. В столице действует режим самоизоляции и введены цифровые пропуска. По состоянию на 20 апреля 2020 года показатели остановились на следующих отметках: всего в Москве заразились – 26 350 человек, умерли – 204, выздоровели – 1 838.

Автор: 21 апреля 2020, 06:37
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