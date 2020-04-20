Число умерших от коронавируса в Москве выросло

За прошедшие сутки в Москве выросло число жертв коронавируса COVID-19. От инфекции скончались 28 человек, сообщает оперативный штаб.
Возраст пациентов – от 44 до 98 лет. По данным телеканала "360", у них были сопутствующие заболевания: сахарный диабет, гипертония, порок сердца, пиелонефрит, миастения, хронический бронхит и хроническая обструктивная болезнь легких.
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