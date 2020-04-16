"Как два разных мира": обвешанную бриллиантами Топурию разнесли в пух и прах

Певица поучаствовала в рекламе, сделав пост в своем инстаграм-аккаунте. Она призвала поклонников в период карантина подготовиться к лету и обратить внимание на роскошный аксессуар – бриллиантовые серьги из дебютной коллекции.
Кети Топурия разместила в микроблоге фото крупным планом, на котором демонстрирует ювелирное изделие от модного бренда, передает Пятый канал. Фолловеры знаменитости разнесли ее в пух и прах, посчитав, что разговоры о подобных покупках в кризис неуместны.
В комментариях подписчики пояснили, что многим россиянам в период пандемии коронавируса не хватает денег даже на пропитание. Они отметили, что сейчас непросто даже обеспеченным звездам шоу-бизнеса, которым пришлось отменить выступления.
"Как два разных мира…" – с негодованием высказалась одна из россиянок. Фолловеры напомнили: по прогнозам, пик заболеваемости коронавирусом в России еще впереди.
Отметим, что в инстаграм-аккаунте Кети Топурия публикует не только свои снимки. Она часто выкладывает фото дочери Оливии. Ее отцом стал первый супруг исполнительницы, бизнесмен Лев Гейхман. Сохранить брак паре не удалось.
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