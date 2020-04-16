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"Как два разных мира": обвешанную бриллиантами Топурию разнесли в пух и прах

Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official/
Кети Топурия прорекламировала дорогие сережки. Россияне осудили солистку "А’Студио" за такую роскошь в период распространения коронавируса.
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Певица поучаствовала в рекламе, сделав пост в своем инстаграм-аккаунте. Она призвала поклонников в период карантина подготовиться к лету и обратить внимание на роскошный аксессуар – бриллиантовые серьги из дебютной коллекции.

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Кети Топурия разместила в микроблоге фото крупным планом, на котором демонстрирует ювелирное изделие от модного бренда, передает Пятый канал. Фолловеры знаменитости разнесли ее в пух и прах, посчитав, что разговоры о подобных покупках в кризис неуместны. 

В комментариях подписчики пояснили, что многим россиянам в период пандемии коронавируса не хватает денег даже на пропитание. Они отметили, что сейчас непросто даже обеспеченным звездам шоу-бизнеса, которым пришлось отменить выступления.

"Как два разных мира…" – с негодованием высказалась одна из россиянок. Фолловеры напомнили: по прогнозам, пик заболеваемости коронавирусом в России еще впереди.

Отметим, что в инстаграм-аккаунте Кети Топурия публикует не только свои снимки. Она часто выкладывает фото дочери Оливии. Ее отцом стал первый супруг исполнительницы, бизнесмен Лев Гейхман. Сохранить брак паре не удалось. 

Автор: 16 апреля 2020, 11:52
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