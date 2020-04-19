Знаменитая певица резко отреагировала на нападки Ивлеевой

В одном из выпусков программы Насти Ивлеевой AgentShow блоггерша позволила себе неоднозначно рассмеяться при обсуждении музыкального творчества Айзы. В гости к знаменитой телеведущей пришла еще одна популярная российская блоггерша и рэперша – Инстасамка.
В ходе телепередачи Ивлеева задала гостье вопрос об ее отношении к рэпу Айзы, после чего невольно рассмеялась, что можно расценить как намек, что сама Настя не особо жалует творчество экс-супруги Гуфа.
Анохина не могла пройти мимо и отреагировала на упоминание о своей персоне. "Мне очень не понравился смех Насти. Вообще, прикольно наблюдать, как слава на глазах портит людей. Не все выдерживают испытание популярностью", – написала обиженная рэп-исполнительница в своих сториз на страничке в Инстаграм.
Анохину неприятно удивил выпад Ивлеевой, бизнесвумен не ожидала, что популярная блоггерша относится к ней с неуважением. Учитывая, что Ивлеева за словом в карман не лезет, ждем от нее ответочку.
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