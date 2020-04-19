Знаменитая певица резко отреагировала на нападки Ивлеевой

Успешная бизнесвуман и рэперша Айза Анохина очень болезненно реагирует на критику в свой адрес. Так, недавно из-за нападок фанатов девушка разрыдалась прямо в эфире на своей страничке в Инстаграм. Теперь самолюбие артистки задела популярный блоггер Настя Ивлеева.



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