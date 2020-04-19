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Знаменитая певица резко отреагировала на нападки Ивлеевой

Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Успешная бизнесвуман и рэперша Айза Анохина очень болезненно реагирует на критику в свой адрес. Так, недавно из-за нападок фанатов девушка разрыдалась прямо в эфире на своей страничке в Инстаграм. Теперь самолюбие артистки задела популярный блоггер Настя Ивлеева.
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В одном из выпусков программы Насти Ивлеевой AgentShow блоггерша позволила себе неоднозначно рассмеяться при обсуждении музыкального творчества Айзы. В гости к знаменитой телеведущей пришла еще одна популярная российская блоггерша и рэперша – Инстасамка. 

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 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

В ходе телепередачи Ивлеева задала гостье вопрос об ее отношении к рэпу Айзы, после чего невольно рассмеялась, что можно расценить как намек, что сама Настя не особо жалует творчество экс-супруги Гуфа. 

Анохина не могла пройти мимо и отреагировала на упоминание о своей персоне. "Мне очень не понравился смех Насти. Вообще, прикольно наблюдать, как слава на глазах портит людей. Не все выдерживают испытание популярностью", – написала обиженная рэп-исполнительница в своих сториз на страничке в Инстаграм.

Анохину неприятно удивил выпад Ивлеевой, бизнесвумен не ожидала, что популярная блоггерша относится к ней с неуважением. Учитывая, что Ивлеева за словом в карман не лезет, ждем от нее ответочку.


19 апреля 2020, 02:24

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