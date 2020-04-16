"Разлагающийся монстр": молодая жена Петросяна вылила ушат помоев на Ивлееву

31-летняя Татьяна Брухунова зачастую становится объектом обсуждения в СМИ из-за отношений со звездным супругом Евгением Петросяном. Однако на сей раз оказались интересными ее одиозные высказывания.

Татьяна Брухунова недовольна нравами отечественных звезд. Под горячую руку жены Евгения Петросяна попала знаменитая телеведущая и блогер Настя Ивлеева.

Для начала Брухунова выразила недовольство тенденциями в соцсетях. По ее мнению, то, чем занимаются звезды, бессмысленно. Речь идет о заполонивших "Инстаграм" прямых эфирах, в которых люди ведут странные монологи об обыденных вещах во время самоизоляции.

Наибольшим злом Брухунова считает деятельность Ивлеевой. Супруга юмориста убеждена: ведущая развращает молодежь похабщиной и обсценной лексикой. Кроме того, Настя не несет никакой ответственности за сказанное на многомиллионную аудиторию, полагает Брухунова. "Девушка из чьих уст летит нецензурная брань, на мой взгляд, разлагающийся монстр", – заявила она.

Последователи Татьяны солидарны с ней, пишет StarHit. Пользователи Сети согласны с тем, что дети портятся под влиянием интернет-звезды.

Брухунова добавила, что однажды встретилась с Ивлеевой в реальной жизни. Правда, жена Петросяна предпочла ретироваться при виде блогера.