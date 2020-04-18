"Так и живем": дочь показала Долину без прикрас

Популярная певица Лариса Долина проводит вынужденный перерыв в работе вместе с семьей. Знаменитость и ее близкие сейчас находятся на природе.

Артистка, ее единственная дочь Ангелина и внучка Александра спасаются от коронавирусной инфекции в загородном доме. Иногда семейство позволяет себе редкие прогулки по поселку.

Во время одной из таких вылазок Лариса Долина и ее родные сделали свежее фото. Артистка запечатлена в окружении родственников. Примечательно, что вокалистка в обычной жизни не наносит макияж и обходится без укладки.

Снимок разместила в личном "Инстаграм" дочь знаменитости, Ангелина. "Так и живем", – коротко подписала его наследница Долиной.

"Лариса Санна просто бомба вышла на фото 💖😘👍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Добрый вечер. Классно смотритесь. 💞", "По-жизни с огоньком в глазу 🔥😘", "Главней всего пагода в доме", "Какие же вы классные 👍🏻", – отреагировали на пост подписчики.

Добавим, что не так давно Ангелина порадовала маминых фанатов еще одним редким кадром. Дочь Ларисы Долиной показала свою бабушку. Оказалось, что вокалистка многое унаследовала от родительницы. Между тем ходят слухи, что 64-летняя знаменитость обращалась к пластическим хирургам. Дескать, красота и молодость – это результат работы специалистов эстетической медицины.