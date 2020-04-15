Фото свечки: Евгений Гор испугал народ странным сообщением после госпитализации Надежды Бабкиной

Уже две недели Надежда Бабкина находится в больнице в Коммунарке в специальном инфекционном боксе. Поклонники молятся за артистку. Их обеспокоила свежая публикация молодого любовника певицы Евгения Гора.

Надежда Бабкина и Евгений Гор вместе уже 17 лет. Влюбленных совершенно не смущает внушительная 30-летняя разница в возрасте. Ради молодого ухажера "казачка Надя" тщательно ухаживает за собой: стильно одевается, следит за питанием и, по слухам, прибегает к пластическим операциям.

Несмотря на некоторые данные, которые много лет курсируют вокруг влюбленных, Бабкина и Гор пока официально так и не оформили отношения. В недавнем интервью артистка объяснила, почему не рвется замуж. Она объяснила, что не хочет терять свободу.

"Многие говорят, что пресловутый штамп ничего не меняет, а мне кажется, он вносит существенные коррективы в жизнь людей. Нам сейчас хорошо вместе, и я не уверена, что готова пойти на перемены. Эта ответственность меня просто уничтожит. Мне нужна свобода, и в этом плане я чувствую себя абсолютно вольной птицей", – заявила "казачка Надя".

Когда стало известно о госпитализации Бабкиной, Гор вначале опроверг эту информацию. Вероятно, он не хотел, чтобы данные муссировались в СМИ. Однако все тайное стало явным. Сейчас артистка находится в специальном инфекционном боксе, погруженная в медикаментозную кому.

Многочисленные поклонники молятся за скорейшее выздоровление Надежды Бабкиной. Не унывает и Евгений Гор, хотя его свежее сообщение в "Инстаграм" порядком напугало фанатов. Артист опубликовал фотографию зажженной свечки и написал: "Так много философии в эти дни. Многое становится на места, многие открываются по-настоящему. Главное, с лучшей стороны. Это прекрасно!"

Певец дал понять, что благодарен тем, кто оказался рядом и поддержал в столь тяжелое время. "Мне лично вообще, везет с людьми. Со многими далекими становлюсь гораздо ближе! Мои друзья – бесконечная энергия счастья. Я вас люблю всех", – признался Евгений Гор.

Почему-то многие подписчики сочли сообщение артиста странным. Они теряются в догадках, что именно он хотел сказать этим обращением. Другие поддержали Евгения Гора, высказав надежду на то, что скоро Надежда Бабкина выздоровеет, а пандемия коронавируса закончится.