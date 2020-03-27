70-летняя Бабкина при всех зажала молодого любовника

Надежда Бабкина и Евгений Гор много лет вместе. Несмотря на это, влюбленные демонстрируют непроходящую остроту чувств.

Недавно Надежда Бабкина стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". В студии народная артистка откровенно рассказала подробности своей частной жизни. Она призналась, что несмотря на продолжительные отношения, не живет с Евгением Гором.

Артистка объяснила, что вне работы предпочитает одиночество. Она банально устает от людей в силу своей профессии, поэтому дома любит побыть одна, и ей совершенно не скучно. Что же касается Евгения Гора, то он приходит к ней в гости. И обоих такие отношения вполне устраивают. А на сплетни и домыслы, заявила Надежда Бабкина, ей наплевать. Артистка призналась, что за много лет у нее на подобные вещи выработался иммунитет.

Пара вместе уже 17 лет. По всей видимости, ни Надежду Бабкину, ни Евгения Гора совершенно не смущает 30-летняя разница в возрасте. Влюбленные демонстрируют публике на зависть гармоничные отношения. Артистка показала фото, сделанное на светском мероприятии. На снимке Бабкина и Гор запечатлены в танце. Оба нежно прижимаются друг к другу.



Примечательно, что Надежда и Евгений пока официально так и не оформили отношений. В недавнем интервью артистка объяснила, почему не рвется замуж: "Многие говорят, что пресловутый штамп ничего не меняет, а мне кажется, он вносит существенные коррективы в жизнь людей. Нам сейчас хорошо вместе, и я не уверена, что готова пойти на перемены. Эта ответственность меня просто уничтожит. Мне нужна свобода, и в этом плане я чувствую себя абсолютно вольной птицей".

Напомним, роман между Надеждой Бабкиной и Евгением Гором завязался в 2003 году. Будущие влюбленные познакомились на Всероссийском конкурсе эстрадных исполнителей в Саратове. В тот момент мужчине было 23 года, а артистке 53. Певица не раз признавалась, что между ними мгновенно возникла "химия".

