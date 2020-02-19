Эдгард Запашный экстренно уехал из страны

На проблемы со здоровьем Эдгард Запашный жаловался ранее. В сентябре 2019 года ему потребовалось хирургическое вмешательство. Тогда врачи удалили у артиста большую грыжу, а две остальные трогать не стали. В своем инстаграм-аккаунте Запашный рассказывал, что операция длилась больше часа, а после из его спины некоторое время торчали дренажные трубки.
Но спустя полгода заболевание снова дало о себе знать. Неделю назад у артиста лопнула грыжа, и ему пришлось снова ехать в Германию. Считается, что немецкие специалисты лучшие во всем мире, когда дело касается опорно-двигательного аппарата.
Запашному провели операцию утром 19 февраля. Пока директор Большого Московского государственного цирка на связь не вышел. Вероятно, Эдгард еще не отошел от наркоза. В прошлый раз он рассказал поклонникам о своем состоянии, как только пришел в себя.
Аскольд Запашный, который полгода назад перенес операцию в той же самой клинике из-за травмы позвоночника, пока никак не комментирует новость об удалении у его брата второй грыжи.
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