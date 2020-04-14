Известная телеведущая сообщила о тайном возвращении

В своем инстаграм-аккаунте телезвезда решилась раскрыть правду. Ведущая провела "зимовку" в Таиланде. Ирена Понарошку призналась, что добросовестно соблюдала правила самоизоляции после приезда из-за границы.
Звезда не вела прямой репортаж из аэропортов и самолетов, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание медиков. Она рассказала, что нескольких ее друзей положили в больницу в Коммунарку, когда те вернулись в Россию. Их тесты на коронавирус были положительными, а последующие оказались отрицательными.
Ирена Понарошку отметила, что пандемия коронавируса в России не нарушила ее планы. Ведь обратные билеты она купила еще прошлым летом. Она уезжает из страны каждую зиму из-за плохой погоды.
У теледивы двое сыновей. Старший Серафим уже привык жить на две страны и учится дистанционно. Детей женщина воспитывает одна: с мужем они развелись в прошлом году.
Напомним, из-за напряженной ситуации с коронавирусом в России введен ряд экстренных мер. До 30 апреля включительно действует режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье введены цифровые пропуски.
Как писали "Дни.ру", ранее президент Владимир Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в России ухудшается. Он отметил, что нужен хороший профессиональный прогноз, призвав правительство постоянно обновлять его.
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