"Разводись и иди работать": Самбурская врезала расклеившейся Муцениеце

Артистка резко раскритиковала Агату Муцениеце за то, что та вынесла на публику свои семейные проблемы с Павлом Прилучным. Анастасия Самбурская считает, что знаменитость таки образом хочет привлечь внимание к своей персоне.

Звезда разразилась гневной отповедью в "Инстаграм". "Разводись и иди работать, а то у всех разведенок под одно заточка", – написала певица. По ее мнению, Агата Муцениеце выносит на всеобщее обозрение свои рыдания, чтобы потом подороже продать рекламу, сообщает телеграм-канал "Только никому".

Примечательно, что в свое время Анастасия Самбурская скоропостижно развелась как раз из-за того, что муж начал поднимать на нее руку. Актриса об этом не рассказывала, оформив развод по-тихому.

Напомним, ранее Агата Муцениеце шокировала поклонников признанием о зверствах Павла Прилучного. Распухшая от слез актриса призналась, что муж уже десять дней "не просыхает", побил ее и выгнал с детьми из дома, несмотря на ситуацию с коронавирусом в России.

В итоге звезде пришлось срочно уезжать в московскую квартиру и обращаться за поддержкой к маме. Большинство поклонников посочувствовали Агате Муцениеце. Как писали "Дни.ру", в феврале 2020 года стало известно, что звездная пара собирается разводиться.