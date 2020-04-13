Снимок Самбурской с мужем и ребенком стал сенсацией

Знаменитость поделилась в "Инстаграм" фото с мужчиной и малышом на руках. Фолловеры просто ахнули, ведь артистка тщательно скрывает личную жизнь от посторонних глаз.
Настасья Самбурская написала, что они очень счастливая семья, и поздравила всех с Днем космонавтики. Многие в комментариях стали спрашивать звезду о том, когда она успела выйти замуж и родить ребенка.
Однако самые внимательные поклонники поняли, что Настасья Самбурская всех разыгрывает. Семейным снимком оказался стоп-кадр из сериала "Две жены", где мужа актрисы сыграл Олег Морозов.
Ранее Настасья Самбурская призналась, что рассталась с избранником. А в свое время она развелась из-за того, что муж начал поднимать на нее руку. Актриса об этом не рассказывала и оформила развод по-тихому.
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