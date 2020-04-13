"Была без сознания": Борисова поведала о серьезной проблеме

Пару дней назад инстадива все таки обратилась за помощью в скорую помощь, вызвав врачей на дом. "Короче, утром вчера я взывала скорую, настолько кашель душил, настолько я была вообще без сознания", – пояснила знаменитость. По словам Даны, медики явились в защитных комбинезонах.
Удивительно, но несмотря на сильный озноб, температура Борисовой не была повышена. Тем не менее, доктора взяли мазок изо рта телеведущей, чтобы провести анализ на коронавирус.
Сейчас Дана находится в ожидании результата теста. Но ее самочувствие значительно улучшилось – она почти перестала кашлять.
Также в "Сторис" в своем "Инстаграм"-аккаунте звезда рассказала о том, что одним из первых, кто бросился ей на выручку, оказался Андрей Малахов.
"Ночью приезжали редакторы от Андрея Малахова, настолько Андрей переживал. Сам написал: "Что с тобой? Я так волнуюсь. Ты не болеешь?" Реакторы с 12 до часу ночи стояли под дверью, я ничего не слышала", – поведала Борисова.
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