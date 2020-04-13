Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Десятки миллионов: Инна Макарова оставила сказочное наследство
За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка
"Развели, как последнюю дуру": Собчак оказалась жертвой Богомолова и Мороз
Разбившаяся Успенская спрятала лицо после падения
"Она зрячая!": появившуюся без очков Диану Гурцкая уличили в обмане
партнеры
Понедельник
13 апреля
Лента новостей
02:19
"Была без сознания": Борисова поведала о серьезной проблеме
00:15
Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 апреля 2020 года
00:09
"Пора спасать": представший в женском образе Ягудин вызвал омерзение
22:26
Шевчук попал в морг после переломов
20:14
Степаненко сообщила о скорых родах
18:01
Лолита смирилась с проступающей сединой
17:49
Аршавина застукали в бане со смуглой красоткой
17:34
"Она превратила жизнь Павла в сущий ад": Муцениеце выставили виноватой в скандале с Прилучным
17:33
"Извращенцев не нашлось!": блогер-фармацевт показала тест на беременность
16:30
В Москве нарушивший режим самоизоляции мужчина подвергся смертельному риску
16:04
Интимные подробности жизни Собчак и Богомолова стали сенсацией
15:42
Будут ли продлевать карантин после 30 апреля
15:09
Молодая жена подставила Цекало
14:57
Натерпевшаяся Валерия выступила с важным обращением в связи с коронавирусом
14:29
Укупник оправдался за обвинения Лещенко в заражении Бабкиной
13:37
Стало известно местонахождение заявившей о зверствах Прилучного Муцениеце
12:44
Беременную звезду "Дома-2" увезли в больницу
12:33
Юморист из "Кривого зеркала" оказался на волоске от смерти
12:10
Дочь Федосеевой-Шукшиной легла под нож
12:07
Малышева назвала способ избежать заражения коронавирусом через еду
11:58
"Ее уже похоронили": помощник раскрыл правду о Булановой после страшных слухов об инсульте
11:53
Плющенко шокировал откровениями об инфицированных коронавирусом друзьях
11:10
"Она, конечно, очень слабенькая": Надежда Бабкина пришла в сознание
11:04
Володин поздравил россиян с Днем космонавтики
11:00
Подозрение на коронавирус: у Васильева диагностировали пневмонию
10:24
Всплыли подробности состояния Булановой после известия о проблемах с сердцем
08:26
"У нас страсть": Брежнева поделилась интимными подробностями брака с Меладзе
08:10
Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 апреля 2020 года
06:15
Известный актер встал грудью за оплеванную Муцениеце
04:09
Появились данные о беременности Кристины Асмус
02:25
"Легкие в труху": звезда сериала "Счастливы вместе" о страшном диагнозе
00:07
Оксана Самойлова попала в больницу после скандала с Джиганом
22:14
Муж Нюши отреагировал на ее воссоединение с Кридом
21:27
Сын покалечил Максима Галкина (видео)
20:31
"Зубы были в крови": Галустян сильно пострадал
20:13
Звезда "Папиных дочек" показала подросшего сына
19:51
Собянин ввел в Москве цифровые пропуска
18:29
Королева "засветила" грудь и прикрылась подушкой
18:00
"Не любит!": Бузова устроила истерику на публике
17:59
Коронавирус помешал: Кремль решил судьбу парада Победы – 2020
17:47
"Посадили голым задом на муравейник": Гальцев рассказал о жутких издевательствах
17:10
"Примитивное создание": Бородина получила под дых за беспечность
17:09
Зятю Григорьева-Апполонова дали от ворот поворот на шоу "Дом-2"
16:55
"Можно простить": Гордон вступилась за напавшего на жену Прилучного
16:24
Голубкина оправдалась после слов о "вонючих бабках" в храме
16:18
Деньги заканчиваются? На что будет жить Самойлова после развода с Джиганом
15:59
Имбирь и чеснок признали неэффективными в борьбе с коронавирусом
15:40
Успенская сильно изменилась после конфликта с дочерью
15:26
"Скотоложество": Тарзан залез между ног слону
14:38
Николаев показал зажигающих Пугачеву и Вайкуле во время карантина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Известный актер встал грудью за оплеванную Муцениеце
"Не любит!": Бузова устроила истерику на публике
"Она превратила жизнь Павла в сущий ад": Муцениеце выставили виноватой в скандале с Прилучным
"Ты сдуваешься": Лещенко откровенно рассказал о своем самочувствии
Анастасия и Юлиан объявили о разводе через год после свадьбы
"Было за нее страшно": новые подробности скандала в семье Прилучного
Шоу-бизнес

"Была без сознания": Борисова поведала о серьезной проблеме

Дана Борисова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне светская львица Дана Борисова заявила о том, что мучается и-за сильного кашля. Она практически не могла говорить.
прочитано 419 раз

Пару дней назад инстадива все таки обратилась за помощью в скорую помощь, вызвав врачей на дом. "Короче, утром вчера я взывала скорую, настолько кашель душил, настолько я была вообще без сознания", – пояснила знаменитость. По словам Даны, медики явились в защитных комбинезонах.

ПО ТЕМЕ

"Кашель кошмар": Дана Борисова подхватила заразу

Не помешает торговать телом: Кравец забирает жить к себе дочь докатившейся Борисовой

Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Удивительно, но несмотря на сильный озноб, температура Борисовой не была повышена. Тем не менее, доктора взяли мазок изо рта телеведущей, чтобы провести анализ на коронавирус.

Сейчас Дана находится в ожидании результата теста. Но ее самочувствие значительно улучшилось – она почти перестала кашлять.

Также в "Сторис" в своем "Инстаграм"-аккаунте звезда рассказала о том, что одним из первых, кто бросился ей на выручку, оказался Андрей Малахов.  

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)

"Ночью приезжали редакторы от Андрея Малахова, настолько Андрей переживал. Сам написал: "Что с тобой? Я так волнуюсь. Ты не болеешь?" Реакторы с 12 до часу ночи стояли под дверью, я ничего не слышала", – поведала Борисова.

Автор: 13 апреля 2020, 02:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ведущая Дана Борисова сильно изменилась

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Предсказан распад Украины из-за коронавируса
65-летний Лукашенко сдался под напором коронавируса
"Переживает драму": коронавирус серьезно ударил по Зеленскому
Дума и правительство взяли на контроль волнующие россиян вопросы

Шоу-бизнес

Лолита смирилась с проступающей сединой
"Она превратила жизнь Павла в сущий ад": Муцениеце выставили виноватой в скандале с Прилучным
Аршавина застукали в бане со смуглой красоткой
Интимные подробности жизни Собчак и Богомолова стали сенсацией

Проишествия

Есть пострадавшие: подробности взрыва в центре Москвы
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Всплыли подробности состояния Булановой после известия о проблемах с сердцем

Данные об артистке встревожили общественность
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 апреля 2020 года

Что произошло за сутки
Шоу-бизнес

Молодая жена подставила Цекало

Девушка опозорила супруга
Шоу-бизнес

Дочь Федосеевой-Шукшиной легла под нож

Женщина прибегла к помощи хирургов

Гороскоп

Совет на выходные, 11-12 апреля 2020 года
Гороскоп на выходные, 11-12 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Курьерская доставка: Аршавин сменил работу
Медведева сделала заявление о смене гражданства
Тутберидзе взвыла из-за смерти близкого человека
Овечкин решился на серьезный шаг из-за пандемии коронавируса

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+