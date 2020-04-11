"Кашель кошмар": Дана Борисова подхватила заразу

Звезда поделилась подробностями в своем инстаграм-аккаунте. Сильно кашляя, Дана Борисова рассказала, что ей стало плохо. Светская львица призналась, что практически не может говорить.
"Знобит", – отметила ведущая. Она добавила, что намерена обратиться к врачам за помощью и даже собирается вызвать скорую. Дана Борисова пообещала держать подписчиков в курсе своего самочувствия. Знаменитость сказала, что выйдет в "эфир", когда к ней приедут медики.
Отметим, что если Дана Борисова заболела коронавирусом, то может повториться ситуация со Львом Лещенко, перенесшим эту опасную инфекцию. Ведь она активно посещает различные ток-шоу, где контактирует с большим количеством людей.
Напомним, ранее Дана Борисова угодила в громкий скандал и рассорилась с дочерью и свекровью. Блондинка вела прямой эфир с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Она рассказала о своем эскортном прошлом, чем шокировала общественность. Откровения теледивы появились после того, как в Сеть попало видео, на кадрах которого она голая благодарит мужа Алены Кравец за прекрасно проведенное время и просит у мужчины денег.
Как писали "Дни.ру", из-за таких заявлений наследница отказалась общаться с Даной Борисовой. Девочка находится у бабушки и домой. судя по всему, возвращаться не собирается.
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