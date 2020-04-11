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"Кашель кошмар": Дана Борисова подхватила заразу

Дана Борисова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Дана Борисова всерьез встревожила поклонников заявлением о плохом самочувствии. Телеведущая намерена обратиться к врачу.
прочитано 201 раз

Звезда поделилась подробностями в своем инстаграм-аккаунте. Сильно кашляя, Дана Борисова рассказала, что ей стало плохо. Светская львица призналась, что практически не может говорить. 

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"Знобит", – отметила ведущая. Она добавила, что намерена обратиться к врачам за помощью и даже собирается вызвать скорую. Дана Борисова  пообещала держать подписчиков в курсе своего самочувствия. Знаменитость сказала, что выйдет в "эфир", когда к ней приедут медики. 

Отметим, что если Дана Борисова заболела коронавирусом, то может повториться ситуация со Львом Лещенко, перенесшим эту опасную инфекцию. Ведь она активно посещает различные ток-шоу, где контактирует с большим количеством людей. 

Напомним, ранее Дана Борисова угодила в громкий скандал и рассорилась с дочерью и свекровью. Блондинка вела прямой эфир с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Она рассказала о своем эскортном прошлом, чем шокировала общественность. Откровения теледивы появились после того, как в Сеть попало видео, на кадрах которого она голая благодарит мужа Алены Кравец за прекрасно проведенное время и просит у мужчины денег. 

Как писали "Дни.ру", из-за таких заявлений наследница отказалась общаться с Даной Борисовой. Девочка находится у бабушки и домой. судя по всему, возвращаться не собирается.

Автор: 11 апреля 2020, 12:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ведущая Дана Борисова сильно изменилась

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